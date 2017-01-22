Россия не ведет переговоров о создании баз в Ливии

Россия не планирует создавать военных баз на территории Ливии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его словам, Россия Ливия не ведут никаких переговоров на эту тему.

- ВМФ России могут играть своеобразную миротворческую роль в Средиземноморье, базы могут использоваться для помощи в борьбе с морскими пиратами, в охране госграниц, — сказал Озеров.

Ранее швейцарская газета Neu Zürcher Zeitung написала, что ливийский лидер подписал соглашение о строительстве двух российских военных баз в Тобруке и Бенгази.Об этом сообщает РИА Новости.