Россия увеличит расходы на борьбу с ВИЧ
Финансирование борьбы с вирусом иммунодефицита человека в России может быть увеличено примерно на 13 миллиардов рублей в год.
Передается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, российские власти готовы выделить на борьбу с вирусом еще около 13,2 миллиарда рублей в год,- сообщает «Народные Новости».
Также сообщается, что в ближайшие четыре года в России намерены потратить на противодействие болезни дополнительные 52,9 миллиардов рублей.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии