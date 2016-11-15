Россия увеличит расходы на борьбу с ВИЧ

Финансирование борьбы с вирусом иммунодефицита человека в России может быть увеличено примерно на 13 миллиардов рублей в год.

Передается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, российские власти готовы выделить на борьбу с вирусом еще около 13,2 миллиарда рублей в год,- сообщает «Народные Новости».

Также сообщается, что в ближайшие четыре года в России намерены потратить на противодействие болезни дополнительные 52,9 миллиардов рублей.