Россия увеличила импорт сыра на 16 процентов

Россия с января по ноябрь текущего года увеличила импорт сыра на 16,2 процента - до 24 тысяч тонн, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на оперативные данные ФТС.

Кроме того, импорт сливочного масла вырос с 11,8 тысячи тонн до 16,3 тысячи тонн в текущем году.

Ввоз сухого молока из Аргентины, Турции, Уругвая, Швейцарии, Новой Зеландии и Ирана увеличился с 35,2 тысячи тонн до 44,9 тысячи тонн.

При этом, с января по сентябрь 2017 года Россия импортировала на 1,3 процента молочной продукции больше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс».