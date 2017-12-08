Россия установит на Луне аналог ГЛОНАСС
На южном полюсе Луны в 2019 году может появиться лазерная система навигации, являющаяся аналогом системы ГЛОНАСС.
Над созданием инновационной системы работают в НПО имени Лавочкина рамках Федеральной космической программы.
Кроме того, на посадочной станции «Луна-25» появятся специальные световые маяки, благодаря которым можно будет установить точное место прилунения аппарата.
В будущем подобная система позволит и автономным устройствам и пилотируемым экипажам определять свое местоположение с минимальной погрешностью, которая составит порядка 30 метров.
При помощи лазерной навигации можно будет организовывать и передвижение по поверхности Луны, пишет газета «Известия».
Южный полюс Луны считается наиболее приемлемой для создания обитаемой базы, поэтому установку системы навигации предполагается начать именно там, сообщает «360».
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