Россия установит на Луне аналог ГЛОНАСС

На южном полюсе Луны в 2019 году может появиться лазерная система навигации, являющаяся аналогом системы ГЛОНАСС.

Над созданием инновационной системы работают в НПО имени Лавочкина рамках Федеральной космической программы.

Кроме того, на посадочной станции «Луна-25» появятся специальные световые маяки, благодаря которым можно будет установить точное место прилунения аппарата.

В будущем подобная система позволит и автономным устройствам и пилотируемым экипажам определять свое местоположение с минимальной погрешностью, которая составит порядка 30 метров.

При помощи лазерной навигации можно будет организовывать и передвижение по поверхности Луны, пишет газета «Известия».

Южный полюс Луны считается наиболее приемлемой для создания обитаемой базы, поэтому установку системы навигации предполагается начать именно там, сообщает «360».