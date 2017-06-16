Россия успешно испытала противоракету

Россия провела успешное испытание противоракеты в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО ВКС и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет, сообщает «РИА Новости».

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько, испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.