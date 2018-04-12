Россия успешно борется с туберкулезом

В России зафиксирован рекордно низкий уровень смертности от туберкулеза в 2017 году, говорится в отчете Минздрава.

Согласно документу, порог смертности от туберкулеза снизился до 6 случаев на 100 тысяч, что стало рекордным по наблюдениям показателем за все постсоветское время.

Кроме того, в 2017 году от туберкулеза умерли на 17,3 процента россиян меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия».

Положительную динамику в борьбе с опасным заболеванием зафиксировали в 71 субъекте РФ.

По словам главного фтизиатора Минздрава России Ирины Васильевой, в 2017 году также впервые за 16 лет наметилось снижение устойчивости палочки туберкулеза к лекарствам.

Туберкулез – инфекционное заболевание, на развитие которого влияет уровень качества жизни человека. Однако группу риска при туберкулезе составляют все слои населения, вне зависимости от возрастной и половой принадлежности. Высокая частота летальных исходов и распространенность заболевания обусловлены также длительным периодом скрытого течения болезни, сообщает агентство Nation news.