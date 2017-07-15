Россия упразднила четыре рейса авиакомпании Georgian airways
Авиакомпания Georgian airways рассказала, что Россия упразднила четыре рейса Тбилиси - Москва.
В компании сообщили: «Со стороны авиационного руководства России было отказано в рейсах Georgian airways в направление Казани, а сейчас российское авиационное ведомство неожиданно прислало нам сообщение о том, что упраздняют Georgian airways в неделю четыре рейса Тбилиси — Москва».
В авиакомпании заявили, что сотни пассажиров, купивших билеты на эти рейсы, не смогут вылететь, пишет Газета.ru.
В октябре 2014 года «Аэрофлот» возобновил авиаперелеты из Москвы в Тбилиси.
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