Россия уничтожит 70 млн человек в США при ядерной атаке

В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России.

Профессор Джорджтаунского университета просчитал, что если Россия нанесет по США ядерный удар, то в ходе первой атаки будет уничтожен 131 город и погибнет 70 миллионов человек.

Если же Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, потери США возрастут до 82 миллионов.

В начале мая стало известно, что ВВС США провели 26 летных, инженерных и отладочных испытаний 12-й модификации ядерной бомбы В61 («гравитационной»).

США разместят их на военных базах в Европе: в Италии, Турции, Германии, Нидерландах и Бельгии, передает «Вести».