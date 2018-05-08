Россия уничтожит 70 млн человек в США при ядерной атаке
В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России.
Профессор Джорджтаунского университета просчитал, что если Россия нанесет по США ядерный удар, то в ходе первой атаки будет уничтожен 131 город и погибнет 70 миллионов человек.
Если же Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, потери США возрастут до 82 миллионов.
В начале мая стало известно, что ВВС США провели 26 летных, инженерных и отладочных испытаний 12-й модификации ядерной бомбы В61 («гравитационной»).
США разместят их на военных базах в Европе: в Италии, Турции, Германии, Нидерландах и Бельгии, передает «Вести».
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