Россия уничтожила запасы отравляющего вещества зоман

В Удмуртии уничтожены все запасы имеющегося на территории России отравляющего вещества зоман. Об этом рассказали в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

В официальном сообщении управления говорится: «На сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман. Всего на объекте «Кизнер» уничтожено 1395,1 тонн зомана, хранившегося в более чем в 520-тысячах боеприпасах».

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин отметил, что Россия избавилась от 97 процентов общих запасов химоружия.

Он добавил, что на сегодняшний день нейтрализованы отравляющие вещества на шести из семи объектов, рассказывает Российская газета. Отмечается также, что «Кизнер» является последним в России объектом по ликвидации химического оружия.

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