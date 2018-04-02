Россия уличила Беларусь в картофельном обмане
Россельхознадзор вернул белорусскому поставщику 18 тонн картофеля.
Основанием для этого послужило то, что при проверке выяснило истинное происхождение картофеля – он оказался не белорусским, а египетским. Об этом свидетельствовала маркировка на части упаковок.
В ведомстве подчеркнули, что ввоз в РФ небезопасной продукции недопустим и пригрозили ввести временные ограничения на поставки белорусского картофеля в случае повторения подобных инцидентов.
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