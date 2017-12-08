Россия и Украина согласовали обмен пленными на Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил детали обмена пленными в Донбассе с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Сергей Лавров отметил, что стороны обсудили нюансы обмена пленными по предложению координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука, который, в свою очередь, согласовал свои действия с Владимиром Путиным.
Отмечается, что речь идет об обмене порядка 300 представителей Донецка и Луганска на более 70 украинских граждан, которые находятся на территории этих провозглашенных республик, передает РИА Новости.
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