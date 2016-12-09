Россия и Украина разошлись в оценках состоявшейся в Брюсселе встречи по газу

Выступая перед журналистами по итогам проходившей в Брюсселе трехсторонней встречи по газу Россия – Евросоюз – Украина, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о намерении украинской стороны купить от 1,5 до 4 миллиардов кубометров российского газа.

- По итогам можно сказать, что украинская сторона выразила готовность купить от 1,5 до 4 миллиардов кубометров газа в зимний период, для того чтобы обеспечить надежное снабжение украинских потребителей и транзит европейским потребителям, - цитирует Новака ТАСС.

По словам министра, «Газпром» готов к поставкам такого объема топлива на Украину.

Вместе с тем глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что сторонам не удалось договориться о заключении дополнительного соглашения на поставки газа из России.

- Сегодня, к сожалению, соглашения достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать допсоглашения. Без него покупка российского газа в соответствии с контрактом между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможна, - цитирует Коболева «Интерфакс».

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События: газ, переговоры
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