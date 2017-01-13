Россия и Украина расторгли соглашение по строительству Хмельницкой АЭС

МИД РФ сообщил о прекращении сотрудничества между правительствами Российской Федерации и Украины по строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

«Прекратило действие Соглашение между правительством Российской Федерации и Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года», - цитирует текст документа ТАСС.

Соглашение предусматривало, что российская сторона обеспечит организацию финансирования в объеме, необходимом для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков.

Однако в 2015 году правительство Украины инициировало денонсацию соглашения, а Верховная рада 16 сентября 2015 года поддержала это предложение. Тогда же парламентарии приняли закон о признании того, что прекратил действие закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС».