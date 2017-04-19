Россия указала ОЗХО на постановочный характер химатаки в Сирии

Российская сторона представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свидетельства того, что атака с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб могла носить постановочный характер.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал ТАСС, что на заседании Исполнительного совета организации в Гааге выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. Ему удалось, несмотря на протесты западных партнеров, продемонстрировать фотографии с места событий.

По словам дипломата, эти снимки наводят на постановочный характер видеороликов, опубликованных в интернете, а также выявляют нестыковки в озвученной версии о применении химоружия.

Шульгин также отметил, что Россия и Иран внесли в ОЗХО обновленные предложения по расследованию инцидента в САР. Оно вызвало замешательство у западных делегаций, которые попросили время на консультации со своими столицами.