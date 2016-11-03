Россия удивлена реакцией Госдепа на «Белую книгу» по действиям США в Сирии

Совету Безопасности ООН передана на рассмотрение «Белая книга» по действиям военных США, в результате которых погибло большое количество мирных жителей. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, членам Совбеза ООН предоставлены фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях, совершенных в Сирии международной коалицией во главе с США.

- Перечень этих фотоматериалов лег в основу «Белой книги» по Сирии, которая была распространена российской стороной в СБ ООН, — цитирует Захарову РИА «Новости».

Она также выразила удивление реакцией Госдепа США на появление этого документа. Американские дипломаты попросту отказались давать комментарии по «Белой книге», хотя и осведомлены о ее содержании. При этом, подчеркнула Захарова, Госдеп США уделяет самое пристальное внимание «состряпанным на коленке» материалам «Сирийской обсерватории по правам человека» и других сомнительных организаций.

- Ее материалы анализируются и комментируются и приводятся в качестве неоспоримых фактов. Точно так же Госдеп использует материалы «Белых касок» и других сомнительных НПО, а подборку документальных свидетельств, которая была подготовлена официально передана в качестве официального документа в СБ ООН, комментировать отказываются. Почему так происходит — совершенно непонятно, — заявила официальный представитель МИД РФ.

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