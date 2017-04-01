Россия и Турция встретятся для обсуждения поставок зерна

Турция направила в Россию письмо с предложением встретиться для обсуждения поставок зерна. В ответ на это РФ пригласила турецких властей в столицу. Дата встречи станет известна, как только Турция даст ответ на приглашение.

Как сообщает «Российская газета», с середины марта Россия была исключена из списка стран, которые могут ввозить в Турцию сельскохозяйственную продукцию без пошлины. Таким образом, введение 130-процентной пошлины для российского производителя фактически остановило поставки пшеницы и кукурузы.

В Ассамблее экспортеров Турции объявили, что решение приняли после обращения турецких производителей, которые были возмущены ограничениями на ввоз в РФ томатов и огурцов. Смягчение эмбарго на ввоз продуктов из Турции произошло в октябре 2016 года, а потом - в марте 2017 года, но исключительно в отношении тех товаров, импорт которых не повлияет на российские отрасли.

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