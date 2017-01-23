Россия и Турция в результате совместного удара уничтожили 22 объекта ДАИШ в Алеппо

Министерство обороны РФ сообщило о том, что в результате совместной воздушной операции российской и турецкой авиации в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо было уничтожено 22 объекта террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

«21 января ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо», — цитирует сообщение оборонного ведомства RT.

Как отметили в российском министерстве, операция была согласована с сирийской стороной. В ней участвовали три ударных самолета ВКС России, в том числе два Су-24М и один бомбардировщик Су-34, а также четыре самолета ВВС Турции.