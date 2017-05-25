Россия и Турция в поисках решения «томатного конфликта»
Россия и Турция продолжат обсуждать возобновление поставок томатов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Консультации будут еще идти», — сказал он, добавив, что постановление правительства об отмене торговых ограничений в отношении Турции будет готово в течение недели.
Ранее президент РФ Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о комплексе мер, необходимых для снятия ограничительных мер во взаимной торговле.
Кроме того, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил, что шесть предприятий Турции могут претендовать на импорт в Россию овощей. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Мария Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии