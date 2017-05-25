Россия и Турция в поисках решения «томатного конфликта»

Россия и Турция продолжат обсуждать возобновление поставок томатов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Консультации будут еще идти», — сказал он, добавив, что постановление правительства об отмене торговых ограничений в отношении Турции будет готово в течение недели.

Ранее президент РФ Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о комплексе мер, необходимых для снятия ограничительных мер во взаимной торговле.

Кроме того, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил, что шесть предприятий Турции могут претендовать на импорт в Россию овощей. Об этом сообщает «РИА Новости».