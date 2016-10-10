Россия и Турция подписали соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Министры энергетики России и Турции по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Переговоры по проекту «Турецкий поток» неоднократно переносились – сначала из-за того, что в Турции не было сформировано правительство, затем из-за кризиса во взаимоотношениях двух стран.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря», которые должны быть построены к декабрю 2019 года, - сообщает ТАСС.

Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории – 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 миллиарда евро.