Россия и Турция подписали соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Министры энергетики России и Турции по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Переговоры по проекту «Турецкий поток» неоднократно переносились – сначала из-за того, что в Турции не было сформировано правительство, затем из-за кризиса во взаимоотношениях двух стран.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря», которые должны быть построены к декабрю 2019 года, - сообщает ТАСС.

Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории – 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 миллиарда евро.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Новый президент Эстонии Кальюлайд назвала главной проблемой страны безопасность

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО