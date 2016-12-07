Россия и Турция обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Россия и Турция начали работу над переходом на расчеты в национальных валютах. Стороны обсуждают технические вопросы.

«Центральные банки уже начали работать по вопросу о том, каким именно образом это может быть воплощено в жизнь… все смотрят позитивно на эту перспективу — и Россия, и Турция», - цитирует РИА «Новости» турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Идея расчета в рублях и лирах принадлежит Анкаре. В начале месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал ее российскому лидеру Владимиру Путину. Помимо этого турецкая сторона вступает за полную отмену ограничений на поставки сельхозпродукции, а также за возврат безвизового режима.