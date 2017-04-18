Россия и Турция настроены на скорейшую отмену взаимных ограничений

Москва и Анкара намерены в кратчайшие сроки снять максимальное количество взаимных ограничений по поставкам сельскохозяйственной продукции.

В Москве прошли переговоры вице-премьера России Аркадия Дворковича с его турецким коллегой Мехметом Шимшеком. Стороны условились в ближайшие две недели провести серию консультаций, на которых будет выработан график дальнейших действий. В нем будут прописаны сроки и этапы отмены ограничений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский кабмин.

Помимо этого, Дворкович отметил, что Москва в любом случае ожидает от Анкары снятия ограничений на поставки зерна, которые были введены в текущем году.