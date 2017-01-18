Россия и Турция нанесли совместный удар по позициям ДАИШ в Сирии
Начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской проинформировал журналистов о том, что ВКС России и ВВС Турции проводят совместную операцию против боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе сирийского города Эль Баб.
По словам генерал-лейтенанта, операция согласована с властями Сирии. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4, которые наносят удары по 36 объектам боевиков.
- Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран, — цитирует Рудского РИА «Новости».
По словам генерал-лейтенанта, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.
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