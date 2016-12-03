Россия и Турция могут перейти на расчеты в нацвалютах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложила Москве перейти в торговле между двумя странами на расчеты в национальных валютах. Россия пока не ответила на это предложение.
Президент также призвал турецких граждан обменять свои валютные сбережения на золото или турецкие лиры, так как валюта, сказал Эрдоган - это рычаг давления.
Перейти в торговле на национальные валюты Турция предложила также Китаю и Ирану, и это предложение было ими принято, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Сильный ураган разрушил дома в Сочи
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии