Россия и Турция могут перейти на расчеты в нацвалютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложила Москве перейти в торговле между двумя странами на расчеты в национальных валютах. Россия пока не ответила на это предложение.

Президент также призвал турецких граждан обменять свои валютные сбережения на золото или турецкие лиры, так как валюта, сказал Эрдоган - это рычаг давления.

Перейти в торговле на национальные валюты Турция предложила также Китаю и Ирану, и это предложение было ими принято, сообщает РИА Новости.