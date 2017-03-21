Россия в течение 45 дней расплатится с последним госдолгом бывшего СССР

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что в ближайшие 45 дней российское правительство сделает последний платеж в счет государственного долга бывшего Советского Союза.

На счета Боснии и Герцеговины будут перечислены 125,2 миллиона долларов по расчетам, связанным с товарооборотом. Межправительственное соглашение об этом было подписано во вторник представителями Российской Федерации и Боснии и Герцеговины.

- Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 миллиона долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу, - цитирует Сторчака ТАСС.

Как подчеркнул заместитель главы российского финансового ведомства, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.