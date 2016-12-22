Россия о Таджикистан обсудят вопросы авиасообщения
Переговоры на тему авиасообщения между Россией и Таджикистаном пройдут в ближайшее время в Москве.
Источник в Минтрансе России уточнил ТАСС, что переговоры будут вестись очно.
Ранее сообщалось о возникших проблемам в авиасообщении между двумя странами из-за разногласий по поводу статуса аэропорта Жуковский. Россия считает его подмосковным, Таджикистан – московским. Душанбе, счел нарушенным паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны и отказался согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в указанный аэропорт.
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