Россия о Таджикистан обсудят вопросы авиасообщения

Переговоры на тему авиасообщения между Россией и Таджикистаном пройдут в ближайшее время в Москве.

Источник в Минтрансе России уточнил ТАСС, что переговоры будут вестись очно.

Ранее сообщалось о возникших проблемам в авиасообщении между двумя странами из-за разногласий по поводу статуса аэропорта Жуковский. Россия считает его подмосковным, Таджикистан – московским. Душанбе, счел нарушенным паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны и отказался согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в указанный аэропорт.