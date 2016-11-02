Россия сыграла вничью со Словакией в квалификации Евро-2018 по гандболу
В стартовом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года мужская сборная России упустила победу над сборной Словакии. Встреча завершилась вничью (31:31), хотя на несколько минут до финальной сирены хозяева вели с преимуществом в три мяча.
Следующую встречу россияне проведут 6 ноября против сборной Черногории. В одной подгруппе с российской командой выступает также сборная Швеции, - сообщает ТАСС.
По итогам отборочного турнира по две лучшие команды из каждой подгруппы, а также лучшая из занявших третье место сборных получат право выступить на чемпионате Европы 2018 года в Хорватии. Сборная этой страны освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.
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