Россия становится страной с населением пожилых людей

Вице-премьер Ольга Голодец заявила об огромном количестве в России пожилых людей, возраст которых перешагнул за 70 лет.

По ее словам, в стране на данный момент почти 13,4 млн человек приходится на пожилой возраст.

Она напомнила, что этот показатель говорит о необходимости сформировать новую, профессиональную систему ухода за пожилыми людьми.

Также дано задание Минздраву РФ, который уже подготовил профессиональный стандарт для врачей-гериатров - медиков, специализирующихся на помощи и поддержке пожилых пациентов, - а также проект клинических рекомендаций по оказанию гериатрической помощи, отмечает Interfax.

По статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет 72,5 года.