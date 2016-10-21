Россия не станет передавать Киеву осужденного режиссера Сенцова
Власти РФ не будут выдавать Украине для дальнейшего отбывания наказания украинского режиссера Олега Сенцова. Он был осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Об этом сообщает в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
Чиновник опубликовал фотокопию ответа Министерства юстиции РФ, в котором говорится, что Сенцов получил российское гражданство, после того как Крым вошел в состав России. На этом основании Москва не собирается выдавать Киеву Сенцова.
Режиссер был признан виновным в создании террористического сообщества, которое действовало на территории Крыма.
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