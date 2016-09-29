Россия стала последней в рейтинге здравоохранения
По версии агентства Bloomberg Россия занимает последнюю строку в рейтинге здравоохранения. Всего в список вошли 55 стран.
Перед Россией в списке находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и США. Рейтинг был составлен исходя из показателей продолжительности жизни, ВВП и доли госбюджета, выделяемой на здравоохранение. Перечисленные индикаторы были трансформированы в индекс.
Лидерами списка стали Япония, Южная Корея, Испания, Сингапур и Япония, сообщает "Интерфакс".
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