Россия стала последней в рейтинге здравоохранения

По версии агентства Bloomberg Россия занимает последнюю строку в рейтинге здравоохранения. Всего в список вошли 55 стран.

Перед Россией в списке находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и США. Рейтинг был составлен исходя из показателей продолжительности жизни, ВВП и доли госбюджета, выделяемой на здравоохранение. Перечисленные индикаторы были трансформированы в индекс.

Лидерами списка стали Япония, Южная Корея, Испания, Сингапур и Япония, сообщает "Интерфакс".