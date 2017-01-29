Россия не стала ограничивать перевозки из-за указов Трампа
Указы президента США Дональда Трампа пока не коснулись России. Авиакомпании РФ не вносили изменения в свою работу.
Ранее Трамп подписал несколько указов, которые ужесточают миграционную политику США. Вашингтон запретил въезд выходцам с Ближнего Востока. Все программы по приему беженцев и мигрантов приостановлены.
– Российские авиакомпании, в том числе в вопросе допуска пассажиров к перевозке, руководствуются нормами российского законодательства. Ни одному пассажиру, вне зависимости от гражданства, при наличии соответствующих для полета оснований отказано в перевозке в США не было, – цитирует "Интерфакс" источник в российских авиакомпаниях.
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