Россия не стала ограничивать перевозки из-за указов Трампа

Указы президента США Дональда Трампа пока не коснулись России. Авиакомпании РФ не вносили изменения в свою работу.

Ранее Трамп подписал несколько указов, которые ужесточают миграционную политику США. Вашингтон запретил въезд выходцам с Ближнего Востока. Все программы по приему беженцев и мигрантов приостановлены.

– Российские авиакомпании, в том числе в вопросе допуска пассажиров к перевозке, руководствуются нормами российского законодательства. Ни одному пассажиру, вне зависимости от гражданства, при наличии соответствующих для полета оснований отказано в перевозке в США не было, – цитирует "Интерфакс" источник в российских авиакомпаниях.