Россия стала одной из самых читающих стран мира

Россия заняла второе место в рейтинге самых читающих стран мира, уступив только Китаю, следует из исследования, проведенного компанией GfK.

Согласно опросу, 59 процентов россиян заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70 процентов, а в Испании о любви к книгам заявили 57 процентов респондентов. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7 процентов.

Отмечается, что 2010 году читающих россиян было 47,3 процентов, но только 20 процентов сообщили, что читают каждый день. В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30 процентов россиян. Раз в месяц в России читают 17 процентов опрошенных, а вообще не читают всего 6 процентов респондентов.

В Нидерландах и Южной Корее, как выяснилось, читать не любят, более 16 процентов граждан этих стран заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля нечитающих респондентов в Бельгии, Канаде, Франции и Японии.

Кроме того, по данным исследования, чаще других читают люди с высоким доходом.

Онлайн-опрос был проведен среди 22 тысяч человек в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на РБК.