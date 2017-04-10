Россия стала мировым лидером по числу любителей кошек
Россия оказалась на первом месте в мире по количеству граждан, дома у которых живут кошки, следует из исследования, проведенного компанией Dalia Research.
Более 59 процентов россиян, принявших участие в опросе, заявили, что имеют дома кошек.
На втором месте по числу кошколюбов оказалась Украина, уступив лидеру около 10 пунктов.
Замыкает тройку лидеров США, где своим домашним любимцем кошку назвали 45 процентов граждан.
В рейтинг любителей котов вошли также Бельгия (43 процента), Аргентина (41 процент), Чили, Италия, Малайзия и ОАЭ, набравшие 40 процентов кошколюбов.
Вместе с тем, в Малайзии оказалось больше всего людей с тремя или более кошками дома.
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