Россия стала мировым лидером по числу любителей кошек

Россия оказалась на первом месте в мире по количеству граждан, дома у которых живут кошки, следует из исследования, проведенного компанией Dalia Research.

Более 59 процентов россиян, принявших участие в опросе, заявили, что имеют дома кошек.

На втором месте по числу кошколюбов оказалась Украина, уступив лидеру около 10 пунктов.

Замыкает тройку лидеров США, где своим домашним любимцем кошку назвали 45 процентов граждан.

В рейтинг любителей котов вошли также Бельгия (43 процента), Аргентина (41 процент), Чили, Италия, Малайзия и ОАЭ, набравшие 40 процентов кошколюбов.

Вместе с тем, в Малайзии оказалось больше всего людей с тремя или более кошками дома.