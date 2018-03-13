Россия сравняет с землей любую угрозу военным в Сирии
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники и другие служащие, которых надо защищать.
Причиной такого заявления стала информация о готовящейся в Сирии провокации с инсценировкой применения химического оружия, что затем будет использовано США в качестве повода для удара по Дамаску.
Валерий Герасимов подчеркнул, что в случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России вооруженные силы примут ответные меры воздействия, как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять, сообщает RT.
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