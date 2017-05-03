Россия списала Киргизии многомиллионный долг

В рамках официальной помощи развитию республики Россия списала долг Киргизии на сумму 240 миллионов долларов.

В 2013 году в России особым законом было ратифицировано соглашение об урегулировании долга Киргизии, в соответствии с которым была в полном объеме списана задолженность в размере 188,9 млн долларов. После этого Киргизия осталась должна России еще 300 млн долларов, отмечает РБК.

В дальнейшем долг решили списывать по частям, а именно по 30 млн долларов в год. При этом сначала на оставшуюся сумму долга начислялись и должны были выплачиваться проценты, однако с середины марта 2016 года начисление процентов прекратилось.

Начальник управления киргизского Минфина сообщил о достигнутой договоренности с российскими властями по поводу полного списания долга. Киргизия больше ничего не должна России.