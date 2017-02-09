Россия не спешит отменять визовый режим с Турцией

Россия не будет полностью отменять визовый режим с Турцией из-за сохраняющейся террористической угрозы, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

По его словам, Москва намерена предпринять частичные меры по безвизовому режиму с Турцией.

Вместе с тем, Боцан-Харченко подчеркнул, что Москва и Анкара наладили очень плотные, интенсивные и эффективные контакты между всеми структурами по вопросам противодействия терроризму.

В декабре Россия заморозила переговоры по безвизовому режиму с Турцией после убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает «ТВ Центр».