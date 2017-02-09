Россия не спешит отменять визовый режим с Турцией
Россия не будет полностью отменять визовый режим с Турцией из-за сохраняющейся террористической угрозы, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.
По его словам, Москва намерена предпринять частичные меры по безвизовому режиму с Турцией.
Вместе с тем, Боцан-Харченко подчеркнул, что Москва и Анкара наладили очень плотные, интенсивные и эффективные контакты между всеми структурами по вопросам противодействия терроризму.
В декабре Россия заморозила переговоры по безвизовому режиму с Турцией после убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает «ТВ Центр».
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