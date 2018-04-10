Россия спасает своих олигархов спешным созданием офшоров

Правительство России работает над проектом о специальных режимах с признаками офшоров на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) для поддержки российского бизнеса.

Речь идет о крупных бизнесменах и корпорациях страны, попавших под удар экономических санкций США.

По замыслу, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму.

Компании смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов.

Для этого резиденты смогут получить статус международной предпринимательской компании - он дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.

Также вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы.

Кроме того, обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил, например отмена валютных ограничений, возможность рассчитываться в валюте, а также исключения из правил работы образовательных и медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги, передает Interfax.

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