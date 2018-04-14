Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Сирии

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США и их союзников в Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Президент подчеркнул, что Москва осуждает нападение на военные и гражданские объекты в Сирии со стороны США и их союзников. По словам президента, Вашингтон усугубляет гуманитарную катастрофу в Сирии, передает ТАСС.

Ранее США нанесли удар по военным и гражданским объектам в САР.