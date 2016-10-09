Россия создаст робота-участника космической экспедиции
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что в России появится робот, который сможет стать членом космической экспедиции. Испытания изобретения начнутся в 2021 году.
– Поручил Фонду перспективных исследований совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва адаптировать данную работу для участия в экспедиции перспективного пилотируемого корабля, – рассказал Рогозин. Он отметил, что проектом будет руководить генконструктор по пилотируемым программам Евгений Микрин, сообщает RT.
Ожидается, что робот будет иметь техническое зрение и сможет выполнять точные команды оператора на расстоянии нескольких тысяч километров.
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