Россия создаст группировку мини-спутников для сельского хозяйства

Российские ученые и инженеры работают над созданием группировки мини-спутников, которая будет задействована в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили ТАСС в РКК "Энергия", речь идет о зондировании определенных участков сельскохозяйственных угодий. Специалисты хотят узнать, как на урожае сказывается состояние почвы, биологические и природные условия.

Проект может стартовать в 2017 году. Его инициаторами выступят технологическая платформа "Легкие и надежные конструкции", Институт физики прочности и материаловедения и Томский политехнический университет.

В России ранее был создан консорциум, который занимается созданием группировок малых роботизированных космических летательных аппаратов весом от 3 до 30 килограммов. В перспективе, как считают ученые, такие спутники, объединяясь в группировки, смогут даже ремонтировать друг друга на орбите.