Россия создаст атлас мира без искажения географической правды
Росреестр совместно с Русским географическим обществом (РГО) создадут новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны.
Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что ведомство должно предоставить в режиме онлайн доступ к своим картографическим материалам.
По его словам, эти данные должны стать доступными для составителей атласа, а также для путешественников, туристов и автолюбителей.
Путин отметил, что Россия не станет попустительствовать в искажении исторических географических данных, а также предположил, что это происходит в связи с тем, что в открытом доступе нет современных российских карт.
«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира», — цитирует «РИА новости» слова президента.
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