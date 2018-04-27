Россия создаст атлас мира без искажения географической правды

Росреестр совместно с Русским географическим обществом (РГО) создадут новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны.

Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что ведомство должно предоставить в режиме онлайн доступ к своим картографическим материалам.

По его словам, эти данные должны стать доступными для составителей атласа, а также для путешественников, туристов и автолюбителей.

Путин отметил, что Россия не станет попустительствовать в искажении исторических географических данных, а также предположил, что это происходит в связи с тем, что в открытом доступе нет современных российских карт.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира», — цитирует «РИА новости» слова президента.

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