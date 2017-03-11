Россия и США создадут новые каналы связи по Сирии

Москва и Вашингтон договорились о создании нового канала связи, чтобы предотвращать инциденты между Вооруженными силами России и США в Сирии. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

Подводя итоги трехсторонней встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и турецким коллегой Хулуси Акаром, проходившей в Анталье, Данфорд подчеркнул: «Я считаю, что расширенная деконфликтация, которая бы включала более тесные контакты между людьми, важна для того, чтобы продолжать действовать безопасно». Он также напомнил, что Россия и США успешно предотвратили возможные инциденты между ВС в Сирии в последние месяцы, рассказывает ТАСС.

Данфорд подчеркнул необходимость создать дополнительный канал связи между ВС России и США: «Я хочу в случае кризиса иметь открытую линию связи, чтобы мы могли говорить в реальном времени относительно того, что в действительности происходит и пытались принимать надлежащие меры».

Напомним, что 20 октября 2015 года был подписан Меморандум по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

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