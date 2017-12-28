Россия и СНГ создадут единую цифровую валюту в 2018 году

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в 2018 году начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможность создания единой цифровой валюты.

Она добавила, что более ранняя идея о введении национальной цифровой валюты в России признана не оправданной, и отложена на неопределенный срок, передает Interfax.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев также сообщил, что считает нецелесообразным создавать в России крипторубль.

На данный момент в ЕАС входят пять государств – Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

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Теги:
Места: Россия, ЕАЭС
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