Россия и СНГ создадут единую цифровую валюту в 2018 году
Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в 2018 году начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможность создания единой цифровой валюты.
Она добавила, что более ранняя идея о введении национальной цифровой валюты в России признана не оправданной, и отложена на неопределенный срок, передает Interfax.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев также сообщил, что считает нецелесообразным создавать в России крипторубль.
На данный момент в ЕАС входят пять государств – Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
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