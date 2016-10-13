Россия сократит расходы на государственные СМИ

Минфин РФ к 2019 году планирует сократить расходы на государственные СМИ на 20 процентов. Ожидается, что выплаты будут уменьшаться постепенно.

В первую очередь государство намерено сократить финансирование «ВГТРК», Russia Today, «Россия сегодня», ТАСС. Например, в 2016 году на работу ВГТРК было выделено 22,5 миллиарда рублей, на 2017 год запланировано 21,26 миллиарда, а на 2018 - 19,82 миллиарда, сообщает издание "Ведомости".

На восемь процентов планируется снизить финансирование Russia Today и на 12 процентов – информагентства «Россия сегодня». Данные приведены со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на 2017-2019 годы.