Россия сокращает добычу нефти

Россия в рамках соглашения с ОПЕК (Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть) о сокращении добычи нефти, снизила ее среднесуточное производство на середину апреля на 1,6%.

Всего по условиям сделки Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября или на 300 тысяч баррелей, отмечает ТАСС.

Добыча выросла только у «Роснефти» (данные указаны без учета «Башнефти») - на 2,7% к октябрю - с 562,3 до 577,5 тысяч тонн. При этом у «Башнефти», в которой 57,66% уставного капитала принадлежит «Роснефти», добыча упала по сравнению с октябрем вдвое - с 57,1 до 28,7 тысяч тонн.

«Лукойл» по отношению к октябрю снизил добычу на 1,6% - с 230,3 до 226,6 тысяч тонн, «Газпром нефть» - на 2,7% - с 168,5 до 164 тысяч тонн, «Сургутнефтегаз» - на 1,9% - с 169 до 165,8 тысяч тонн, «Татнефть» - на 2,8% - с 81 до 78,7 тысяч тонн, «Русснефть» - на 2,5% - с 19,6 до 19,1 тысяч тонн.

7 апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что после сокращения объемов нефтедобычи в рамках соглашения с ОПЕК мировые цены на нефть вырастут до 60 долларов за баррель.

В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.