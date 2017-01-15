Россия сохранит авиагруппу на сирийской базе Хмеймим

После сокращения группировки ВС РФ в Сирии у России останется здесь два серьезных военных объекта.

Речь идет об авиагруппе на базе Хмеймим и расширенном пункт материально-технического обеспечения и ремонта в Тартусе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что аэродром Хмеймим укомплектован всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.

Российское военное руководство приняло решение о сокращении группировки в Сирии после того, как в стране с 30 декабря начал действовать режим перемирия.