Россия сохранит авиагруппу на сирийской базе Хмеймим
После сокращения группировки ВС РФ в Сирии у России останется здесь два серьезных военных объекта.
Речь идет об авиагруппе на базе Хмеймим и расширенном пункт материально-технического обеспечения и ремонта в Тартусе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что аэродром Хмеймим укомплектован всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.
Российское военное руководство приняло решение о сокращении группировки в Сирии после того, как в стране с 30 декабря начал действовать режим перемирия.
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