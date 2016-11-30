Россия согласилась сократить объем добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
В министерстве энергетики Катара заявили, что российская сторона приняла предложение ОПЕК и сократит среднесуточные объемы добычи нефти на 300 тысяч баррелей.
Ранее сообщалось, что на саммите ОПЕК в Вене члены организации согласились ограничить объемы добычи нефти до 32,5 миллиона баррелей в сутки с января 2017 года, - сообщает ТАСС.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию нефтяного рынка.
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