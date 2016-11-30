Россия согласилась сократить объем добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

В министерстве энергетики Катара заявили, что российская сторона приняла предложение ОПЕК и сократит среднесуточные объемы добычи нефти на 300 тысяч баррелей.

Ранее сообщалось, что на саммите ОПЕК в Вене члены организации согласились ограничить объемы добычи нефти до 32,5 миллиона баррелей в сутки с января 2017 года, - сообщает ТАСС.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию нефтяного рынка.