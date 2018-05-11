Россия не собирается поставлять С-300 в Сирию
Россияне рассматривает возможность поставок в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
По его словам, сна вооружении в сирийской армии имеется «все, что надо».
Так он прокомментировал заявление представителя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова о том, что правительство РФ может поставить комплексы С-300 в Сирию, чтобы защитить страну от сторонней агрессии, пишет газета «Известия».
В ночь на 10 мая Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии, сообщает «ТВ Центр».
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