Россия не собирается поставлять С-300 в Сирию

Россияне рассматривает возможность поставок в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

По его словам, сна вооружении в сирийской армии имеется «все, что надо».

Так он прокомментировал заявление представителя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова о том, что правительство РФ может поставить комплексы С-300 в Сирию, чтобы защитить страну от сторонней агрессии, пишет газета «Известия».

В ночь на 10 мая Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии, сообщает «ТВ Центр».