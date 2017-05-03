Россия не снимет ограничения на турецкие помидоры
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.
Владимир Путин подчеркнул, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов на строительство тепличных сооружений и развитие отечественного рынка, поэтому снимать все ограничения нельзя – это просто поставит на грань разорения многие хозяйства.
Президент добавил, что по мере прохождения инвестиционного цикла будет либерализовываться часть российского рынка и место для турецких томатов все же найдется, сообщает РИА Новости.
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