Россия снабдит Индию вертолетами и кораблями
Россия планирует заключить в текущем году контракт с Индией на поставку вертолетов и военных кораблей.
По словам директора «Ростеха» по международному сотрудничеству Виктора Кладова, речь идет о почти 50 многоцелевых вертолетах Ми-17В-5 и четырех фрегатах проекта 11356.
Он отметил, что два таких корабля ранее строились в России для Черноморского флота. Однако из-за санкций возникла проблема с поставкой для них двигателей из Украины, передает РИА ФедералПресс.
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