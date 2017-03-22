Россия снабдит Индию вертолетами и кораблями

Россия планирует заключить в текущем году контракт с Индией на поставку вертолетов и военных кораблей.

По словам директора «Ростеха» по международному сотрудничеству Виктора Кладова, речь идет о почти 50 многоцелевых вертолетах Ми-17В-5 и четырех фрегатах проекта 11356.

Он отметил, что два таких корабля ранее строились в России для Черноморского флота. Однако из-за санкций возникла проблема с поставкой для них двигателей из Украины, передает РИА ФедералПресс.