Россия смогла увеличить число редчайших леопардов планеты

Количество редчайших крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, в Приморском крае увеличилось с 70 до 84 взрослых особей.

На территории российского национального парка «Земля леопарда» это произошло благодаря системной работе - охране как самого леопарда, так и копытных, которыми он питается.

В 2017 году количество мониторинговых станций на территории парка было увеличено, вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках, сообщает ТАСС.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты.

Усилиями экологов России и государства в 2012 году для сохранения редкой кошки создали национальный парк «Земля леопарда».