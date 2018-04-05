Россия смогла увеличить число редчайших леопардов планеты
Количество редчайших крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, в Приморском крае увеличилось с 70 до 84 взрослых особей.
На территории российского национального парка «Земля леопарда» это произошло благодаря системной работе - охране как самого леопарда, так и копытных, которыми он питается.
В 2017 году количество мониторинговых станций на территории парка было увеличено, вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках, сообщает ТАСС.
Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты.
Усилиями экологов России и государства в 2012 году для сохранения редкой кошки создали национальный парк «Земля леопарда».
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